Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Handel mit Betäubungsmitteln - Polizei Herford nimmt zwei Männer fest

Bünde (ots)

(jd) Nach umfangreichen Ermittlungen von Kriminalbeamten der Kreispolizeibehörde Herford konnten Ende Mai (25.5) ein Tatverdächtiger, der im Verdacht steht, größeren Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben, festgenommen werden. Bei einem der Beschuldigten handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Bünde, der verdächtigt wird, gewerbsmäßigen Handel mit diversen Betäubungsmitteln im Umkreis seines Wohnortes betrieben zu haben. Nach polizeilichen Überwachungsmaßnahmen konnte der Mann schließlich an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Bei der Festnahme stellten die Beamten eine nicht unerhebliche Menge Marihuana und weitere Betäubungsmittel sicher. Im Zuge der Festnahme bemerkten die Polizeibeamten ein verdächtiges Fahrzeug: Ein BMW war mit laufendem Motor abgestellt worden, ein Fahrer hielt sich jedoch zunächst nicht in der Nähe des Fahrzeugs auf. Als eine dunkel gekleidete Person in die Nähe des Autos kam und die Beamten bemerkte, flüchtete diese zu Fuß. Die Beamten konnten die Person jedoch ein paar hundert Meter entfernt stellen. Es handelt sich um einen 19-jährigen Bünder. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zu der Festnahme des 22-Jährigen ordnete die Staatsanwaltschaft Bielefeld eine Durchsuchung des BMW an. Hier stellten die Beamten verschiedene Betäubungsmittel sicher. Der Mann wurde dem Gewahrsam zugeführt. Gegen den 22-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt in Bielefeld eingeliefert. Der 19-Jährige wurde nach polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Ob und inwieweit es Tatzusammenhänge in diesen beiden Fällen gibt, ist Gegenstand des weiteren Verfahrens.

