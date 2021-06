Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Suche nach suizidgefährdetem Vermissten- Polizei bittet um Mitfahndung

Herford (ots)

Seit Mittwochnachmittag (16.06.) wird der 34-jährige Thomas S. vermisst. Der in Herford wohnhafte junge Mann wurde zum letzten Mal am Abend gegen 18.00 Uhr in der Herforder Innenstadt gesehen, als er die Wohnung einer Verwandten an der Windhorststraße verließ.

Anschließende Kontaktversuche zu dem 34-Jährigen, bei dem eine Suizid-Gefahr nicht ausgeschlossen werden kann, verliefen erfolglos.

Ermittlungen des aktuellen Aufenthaltsortes an den bekannten Kontaktadressen des Vermissten haben bislang nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Daher veröffentlicht die Polizei ein Foto des 34-Jährigen.

Thomas S. ist ca. 180 cm groß, schlanke Statur und hat dunkle kurze Haare.

Zum Zeitpunkt seines Verschwinden trug der Vermisste eine grüne kurze Hose, ein graues T-Shirt und weiße Turnschuhe mit Klettverschluss.

Die Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den 34-Jährigen gesehen oder kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880.

Foto des Vermissten:

https://herford.polizei.nrw/presse/suche-nach-suizidgefaehrdetem-vermissten

