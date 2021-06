Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Drei Autos ineinander geschoben

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 89-jähriger Herforder hielt gestern (16.6) gegen 12.10 Uhr verkehrsbedingt mit seinem Mercedes an der Bünder Straße in Fahrtrichtung Bünde an, da ein vor ihm fahrendes Auto wegen eines Abbiegevorgangs ebenfalls abbremste. Hinter dem Mann fuhr zeitlich ein 49-jähriger Mercedesfahrer. Der aus Hiddenhausen stammende Mann nahm die vor ihm anhaltenden Autos offenbar zu spät wahr und fuhr auf den Mercedes des Herforders auf. Durch die Wucht wurde der Mercedes des Herforders in einen davor befindlichen Audi geschoben. Die 36-jährige aus Herford stammende Audi-Fahrerin und ihr 16-jähriger Beifahrer verletzten sich dabei leicht. Die genaue Schadenshöhe an den drei Fahrzeugen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

