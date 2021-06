Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Umweltdelikt - Verdacht auf Bodenverunreinigung

Enger (ots)

(jd) Gestern (15.6.) in den Abendstunden brachte ein Landwirt mit einem Sprühanhänger ein Bodenherbizid auf einem großen Feld zwischen Holunderweg und Fasanenstraße aus. In einem zeitlichen Zusammenhang klagten später Anwohner über Atemwegsreizungen und Übelkeit und verständigten Rettungskräfte sowie einen Notarzt und die Polizei. Die Personen im Alter von 57 bis 86 Jahren wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wo sie stationär verblieben. Zusätzlich ist eine Absicherung der Umgebung durch den sogenannten ABC-Zug der Feuerwehr erfolgt. Diese nahmen noch vor Ort Prüfungen der Luft vor. Überhöhte Schadstoffwerte konnten zu diesem Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Es sind noch am Abend am Boden und den landwirtschaftlichen Geräten Proben entnommen worden, die den Nachweis eines Umweltdeliktes ermöglichen sollen. Die Auswertungen dazu erfolgen durch eine spezielle Untersuchungsstelle in den nächsten Tagen. Eine Hinzuziehung des Kreisumweltamtes erfolgte ebenso.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell