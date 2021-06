Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Ölspur auf Fahrbahn

Vlotho (ots)

(jd) Am Samstag (12.6.) ereignete sich um 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Röntorfer Straße. Ein 51-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Motorrad der Marke BMW in Richtung Kalletal. Kurz hinter der Einmündung Wolfskuhle bemerkte der Mann, dass sich auf der Fahrbahn eine Ölspur befand und versuchte noch, sein Motorrad abzubremsen. Dier Vorderreifen geriet auf dem Öl jedoch ins Rutschen und der 51-Jährige stürzte daraufhin. Das Motorrad schlidderte über die Fahrbahn und rutsche einen angrenzenden Abhang hinunter und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ölspur befand sich auf einer Länge von rund 30 Metern auf der Fahrbahn und endete erst kurz vor der Einmündung Hellweg. Der Sachschaden am Motorrad liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 beim Verkehrskommissariat zu melden.

