Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Hochwertige Ausstattung aus Fotostudio entwendet

Herford (ots)

(jd) Zwei Mitarbeiter eines Fotostudios erwartete bei Arbeitsbeginn am Montag (14.6.) ein chaotischer Anblick: Als sie gegen 7.00 Uhr in dem Geschäft an der Ahmser Straße ankamen, waren mehrere Schränke geöffnet und offensichtlich durchwühlt worden, Teile der Ausstattung fehlten. So haben der oder die unbekannten Täter unter anderem mehrere Objektive, Kameras und Laptops mitgenommen. Die Notausgangstür stand offen, als die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz am Freitag, gegen 16.00 Uhr verlassen haben, war diese jedoch noch verschlossen. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 18.950 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Laufe des Wochenendes etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

