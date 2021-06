Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Fahrradträger beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Oberwolfach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben nach einer Unfallflucht am Sonntag die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 17.20 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen in der Wolftalstraße bei der Kirche geparkten VW Golf mit angebrachtem Fahrradträger. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Ort des Geschehens, ohne sich um den dabei entstandenen Schaden in Höhe von etwa 150 Euro zu kümmern. Hinweisen zufolge könnte es sich bei dem nun gesuchten Wagen um einen weißen Fiat mit "VS" Kennzeichen für Villingen-Schwenningen gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 mit den Beamten des Polizeireviers Haslach in Verbindung zu setzten.

