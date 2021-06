Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Radfahrer kollidieren miteinander

Offenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern endete für einen der beiden am Montagnachmittag mit schweren Verletzungen in einer Klinik. Ein 18 Jahre alter Radler war gegen 17:10 Uhr auf dem Radweg parallel zur L 67, in Richtung Krebsbachbrücke unterwegs. Zeitgleich war ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf dem Feldweg aus Richtung Backenweg unterwegs und wollte ebenfalls auf den Radweg einfahren. Während es dem jüngeren von beiden gelang auszuweichen und eine Vollbremsung zu machen, stürzte der Endsechziger und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden kümmerten sich um die polizeilichen Maßnahmen vor Ort.

/ma

