POL-OG: Offenburg, B33 - Geldbeutel von Autodach verloren, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Eine 25-Jährige Autofahrerin hat am Montagmorgen ihren zuvor versehentlich auf dem Fahrzeugdach abgelegten grauen Geldbeutel beim Einfahren auf die B33 in Richtung Gengenbach verloren. Nachdem sie das Malheur gegen 10.35 Uhr bemerkte, überprüfte sie die Strecke erneut und sah ihren Geldbeutel auf Höhe der Anschlussstelle Zunsweier zwischen zwei Fahrstreifen liegen. Während die junge Frau an der nächsten Nothaltebucht auf die Polizei wartete, hielt hinter ihr ein Sattelzug an. Der Fahrer stieg aus und ging zu der Stelle, an der sich der Geldbeutel befunden haben soll. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und konnte kurze Zeit später im Bereich Haslach von der Polizei festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Lkw-Fahrer den Geldbeutel aufgehoben, geleert und dann entsorgt haben. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 60 Euro. Zeugen, die den Lkw- Fahrer unmittelbar an der Anschlussstelle Zunsweier auf der Fahrbahn wahrgenommen oder beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 mit den Beamten des Polizeireviers Haslach in Verbindung zu setzen.

