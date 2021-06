Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zugeschlagen

Baden-Baden (ots)

Die Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Montagnachmittag in einer Asylunterkunft in der Waldseestraße sind bislang noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich zwei 26 und 37 Jahre alte Männer kurz vor 16:30 Uhr in die Wolle bekommen haben, wobei der jüngere dem älteren mehrere Faustschläge versetzt haben soll. Der hierdurch Verletzte musste zur Behandlung seiner erlittenen Blessuren in ein örtliches Krankenhaus. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

