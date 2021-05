Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Borken (ots)

Eine Pedelecfahrerin hat am Donnerstag in Borken bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Ein 29-jähriger Autofahrer wollte gegen 14.25 Uhr von einem Parkplatz nach rechts in die Heidener Straße einbiegen. Als der Velener dabei den Gehweg querte, näherte sich von links die 46-Jährige mit ihrem Pedelec. Die Borkenerin wich in die angrenzende Grünfläche zwischen Rad- und Gehweg aus und kam dort zu Fall.

