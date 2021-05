Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Werkzeug bei Einbruch entwendet

Ahaus (ots)

Werkzeug gestohlen haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Ahaus-Graes. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt in der Bauerschaft Brink. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen sie die Tür auf. Die Unbekannten entwendeten eine Motorsäge der Marke Stihl sowie einen Akku-Winkelschleifer des Herstellers Makita. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell