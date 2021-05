Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Am Mittwoch stieß eine Autofahrerin gegen 12.30 Uhr beim Rückwärtsfahren auf einem Tankstellengelände an der Eintrachtstraße gegen einen anderen Pkw (dunkler Kombi). Sie stellte ihren Pkw ab und stieg aus, um sich um die Angelegenheit zu kümmern. In diesem Moment fuhr die Fahrerin/der Fahrer davon. Ob an dem Kombi ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. Die Autofahrerin hinterließ ihre Daten bei der Tankstelle und meldete den Vorfall bei der Polizei. Der oder die Geschädigte kann sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell