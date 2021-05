Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer fasst Jugendliche unsittlich an

Vreden (ots)

Im Vorbeifahren hat ein Radfahrer eine Jugendliche in Vreden unsittlich berührt. Das Geschehen spielte sich am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf der Ringstraße ab. Der Unbekannte hatte den Radweg an der Ringstraße in Richtung Winterswijker Straße befahren, sich dabei der dort gehenden Jugendlichen von hinten genähert und sie ans Gesäß gefasst. Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: circa 50 Jahre alt, normale Statur, schwarzer Haarkranz um eine Hinterkopfglatze, dunkler Teint, bekleidet mit einer blauen "Bomberjacke" und einer khakifarbenen Hose mit aufgesetzten Taschen. Der Mann war mit einem älteren silbergrauen Rad mit tiefem Einstieg unterwegs. Möglicherweise hing an der rechten Seite des Fahrrads eine schwarze Tasche. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell