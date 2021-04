Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Taschendieb entkommt unerkannt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine 53-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls in der Stadtbahnlinie 5. Zu diesem Zeitpunkt war die Bahn zwischen der Haltestelle Marktplatz und Europaplatz unterwegs. Nachdem die Dame erst im Nachhinein bemerkte, dass das in ihrer Handtasche befindliche Mobiltelefon gestohlen wurde, richtet sich nun der Tatverdacht gegen einen Mann, der ihr im relevanten Zeitraum auffällig nahekam. Er wird als ca. 50-Jähriger, mit schlanker Figur, ca. 190 cm Körpergröße und schulterlangem, lockigem, dunkelblondem Haar beschrieben. Zur mutmaßlichen Tatzeit trug er einen auffälligen cowboyähnlichen Hut, einen schwarzen Mantel und dunkle Hosen sowie Schuhe.

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311.

