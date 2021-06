Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Gegen Straßenlaterne geprallt

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montagmittag in der Beuerner Straße. Ein 61 Jahre alter Renault-Fahrer kam hierbei gegen 11:40 Uhr aus noch unklarer Ursache von seiner Fahrspur ab und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Sowohl der 61-Jährige, als auch seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin trugen durch die Kollision leichte Verletzungen davon und mussten jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden sowie Mitarbeiter der Stadtwerke waren vor Ort. Das Unfallauto wurde abgeschleppt.

