Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aufgefahren

Baden-Baden (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmittag in der Schwarzwaldstraße in Höhe der dortigen Feuerwehr. Der 45-Jahre alte Fahrer eines Skoda war mutmaßlich infolge Unachtsamkeit gegen 12:20 Uhr auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes aufgefahren. Der Mercedes-Fahrer wurde hierbei verletzt musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell