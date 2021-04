Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: 22-jähriger Mann geht auf Polizeibeamte los

Mannheim-Käfertal (ots)

Ein 22-jähriger Mann ging am Montagabend im Stadtteil Käfertal auf mehrere Polizeibeamte los. Weil der Mann gegen 19.30 Uhr vor einem Anwesen in der Pfeilstraße randalierte und die Örtlichkeit partout nicht verlassen wollte, verständigten Anwohner die Polizei. Als die Örtlichkeit mit mehreren Polizeistreifen aufgesucht wurde, konnte der 22-Jährige, nach wie vor randalierend, angetroffen werden. Auch der mehrmaligen Aufforderung der Beamten, den Ort zu verlassen, kam er nicht nach. Nachdem ihm die Gewahrsamnahme, notfalls unter Gewaltanwendung, angedroht worden war, baute er sich zunächst vor den Beamten auf, zog seine Jacke aus und ging schließlich mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu. Durch Einsatz von Pfefferspray und Arm- und Beinhebeln konnte der Mann schließlich mit vereinten Kräften überwältigt und auf den Boden gebracht werden. Hier versuchte er sich loszureißen und trat nach den Polizeibeamten. Nachdem ihm Handschließen angelegt worden waren, wurde er zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht. Eine Alkoholbeeinflussung konnte bei ihm nicht festgestellt werden. Jedoch war offensichtlich, dass er sich in einer emotionellen Ausnahmesituation befand, weshalb er zur Behandlung in einer Fachklinik vorgestellt wurde, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde.

Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie versuchter Körperverletzung ermittelt.

