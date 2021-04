Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Am Dienstag, in der Zeit, zwischen 6 Uhr und 12 Uhr, führte die Verkehrspolizei Mannheim auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau an der A 6 Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch. Hauptaugenmerk der mit ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen lag auf der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 16 Fahrzeuge und deren Fahrer, von denen zehn beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine Beanstandungsquote von 60 Prozent.

Von den beanstandeten Fahrern hatten acht Fahrzeuglenker ihre Wochenruhezeit verbotswidrig in ihren Fahrzeugen verbracht. Seine Wochenruhezeit von mindestens 45 Stunden darf ein Lkw-Fahrer nicht in seinem Fahrzeug verbringen. Der Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der Fahrer diese Ruhezeit entweder an seinem Wohnort oder an einer festen Unterkunft mit sanitärer Einrichtung und Versorgungsmöglichkeiten verbringt.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

- 14 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, hier wurden insgesamt über 10.000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten - 5 Anzeigen wegen Verstößen gegen fahrpersonalrechtliche Bestimmungen (Lenk- und Ruhezeiten) - Zwei Verstöße gegen die StVO wegen mangelnder Ladungssicherung - 7 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell