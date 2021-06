Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Langenwinkel - Zoff an Bushaltestelle, gibt es Zeugen?

Lahr, Langenwinkel (ots)

Zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen stehen im Verdacht, am Montagabend einen 25-Jährigen mit Eiern beworfen und gegen ihn Pfefferspray eingesetzt zu haben. Was das Verhalten der beiden Jugendlichen ausgelöst hat, ist bislang noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Verletzte gegen 22 Uhr mit den beiden Verdächtigen an einer Bushaltestelle in der Langewinkler Hauptstraße getroffen haben. Was dann letztlich zu dem Szenario führte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Schwanau. Gegen das Duo wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07824 662991-0.

/wo

