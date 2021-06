Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Scherben bringen Glück?

Rastatt (ots)

Wenig "Glück" mit den selbst verursachten Scherben hatte ein 42-jähriger Autofahrer am Montagmittag. Der Mann wollte seinen Wagen gegen 13:20 Uhr offenbar in einem Waschpark in der Werkstraße reinigen, als er Zeugenangaben zufolge beim Rangieren gegen eine Glasscheibe fuhr und diese zerbrach. Nachdem der Fahrer sich zunächst vom Unfallort entfernt hatte, meldete er sich kurze Zeit später bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt, wo dann auch festgestellt wurde, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während der Sachschaden an seinem Wagen auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird, bewegt sich der Schaden an der Glasscheibe im oberen vierstelligen Bereich.

