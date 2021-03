Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg

Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Lübeck (ots)

Am Dienstag (16.03.2021) wurde in Oldenburg in den frühen Abendstunden ein dementer älterer Herr vermisst. Nach intensiver Suche konnte der Mann von Beamten der Polizeistation Oldenburg gefunden werden. Er hatte im Dunkeln auf einem abgelegenen Grundstück im Gras gelegen und musste mit leichten Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 19:00 Uhr hatte sich eine Oldenburgerin telefonisch an die Polizeistation gewandt und mitgeteilt, dass sie ihren dementen Ehemann vermisse. Der 70-jährige Mann hatte das Haus eine Stunde zuvor für einen kleinen Botengang verlassen und war noch nicht zurückgekehrt. Die Polizeibeamten suchten intensiv mit dem Streifenwagen und zu Fuß im Nahbereich der Wohnung und auf seinem Weg zu einem nahegelegenen Restaurant, bei dem er Essen hatte abholen wollen, nach dem Vermissten und fanden ihn gegen 20:00 Uhr auf einem Grundstück zwischen der Johannisstraße und dem Sportplatz Priesterwiese im nassen Gras liegend vor. Ein Rettungswagen wurde umgehend angefordert und stellte leichte Unterkühlungen fest. Zur weiteren Behandlung wurde der Herr in ein Krankenhaus gebracht.

