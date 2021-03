Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Mögliches Diebesgut sichergestellt

Lübeck (ots)

Am 14.03.2021 meldeten sich Zeugen gegen 03:00 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei und teilten mit, dass drei junge Männer soeben ein Fahrrad in der Holstenstraße entwendet hätten. Beamte des 1. Polizeireviers trafen die gesuchten Personen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Innenstadt an. Ein 22-jähriger Lübecker fuhr mit dem besagten Rad und gab an, dass er es in der Holstenstraße unverschlossen vorgefunden und daher benutzt habe. Bei dem Rad handelt es sich um ein silbernes Klapp- oder Faltrad der Marke X-German-Bike. Dieses wurde durch die Beamten sichergestellt.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zur Herkunft des Klapprades geben können, sich unter der zentralen Rufnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an ED.Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de zu melden.

