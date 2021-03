Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Dürnau - Laptop aus Auto geklaut

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen machte in Dürnau ein Unbekannter Beute.

Am Wochenende stand auf einem Parkplatz im Von-Degenfeld-Weg ein VW. Am Montagmorgen musste dessen Besitzer feststellen, dass an dem Wagen alle Türen offen standen. Das Laptop fehlte. Jetzt ermittelt die Polizei aus Bad Boll (Tel. 07161/93810) gegen den Dieb. Wie der Unbekannte den VW öffnete ist noch unklar. Die Polizei warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor.

