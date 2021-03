Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Garage

Haren (ots)

Zwischen Sonntag und Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage an der Lindenallee in Haren ein. Sie entwendeten drei E-Bikes, einen Fahrradträger sowie ein Ladegerät. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

