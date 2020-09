Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 22.09.2020, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Wutöschingen. Gegen 20:50 Uhr hatte die Alarmanlage des Hauses ausgelöst und vermutlich den oder die Täter vertrieben. Eine sofort angerückte Polizeistreife konnte nichts Verdächtiges feststellen. Die Bewohner waren verreist. Bei der späteren Überprüfung zusammen mit dem Eigentümer konnte nach dem Auswerten der Alarmanlage eine kleine Beschädigung an einem Küchenfenster erkannt werden, die auf einen Einbruchsversuch schließen lässt. Der Polizeiposten Wutöschingen ermittelt und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen rund um die Ringstraße am Dienstagabend (Kontakt 07746 9285-0).

