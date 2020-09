Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Brandalarm

Freiburg (ots)

Einen Brandalarm gab es in der Nacht zum Sonntag, 27.09.2020, in Jestetten. Gegen 04:15 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. In Altenburg hatte in einer Wohnung eine Papierrolle auf einer eingeschalteten Herdplatte gebrannt. Die Feuerwehr musste in die Wohnung eindringen, da niemand öffnete. Der Bewohner und ein Besucher schliefen derweil noch tief und fest. Es entstand weder Personen- und noch Sachschaden. Die Feuerwehr Jestetten war mit drei Fahrzeugen und knapp 20 Kameraden im Einsatz.

