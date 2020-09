Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldshuter Liedermatte hat es am Sonntagmittag, 27.09.2020, gebrannt. Gegen 15:00 Uhr hatte eine Nachbarin zwei laute Knallgeräusche und danach Qualm aus der Wohnung wahrgenommen. Die Feuerwehr musste in die Wohnung eindringen, da niemand zu Hause war. Das Wohnhaus und ein angrenzendes waren zwischenzeitlich evakuiert worden. In der Wohnung brannte eine Matratze, die von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Ob neben dem Schlafzimmerinventar auch das Gebäude beschädigt wurde, ist noch unbekannt. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

