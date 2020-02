Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: BMW-Fahrer nach Unfallflucht

Hamm-Heessen (ots)

Ein unbekannter BMW-Fahrer hat nach einem Unfall auf der Ahlener Straße am Mittwoch, 19. Februar, gegen 6 Uhr den Unfallort unerlaubt verlassen. Zuvor überholte er einen vorausfahrenden VW in Fahrtrichtung Ahlen. Er scherte daraufhin sehr knapp vor ihm ein, sodass die 22-jährige VW-Fahrerin aus Hamm von der Fahrbahn abkam und zunächst mit Mülltonnen und dann mit einem geparkten Daimler-LKW kollidierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt geschätzt auf 10.000 Euro. Der BMW-Fahrer fuhr in Richtung Ahlen davon. Die Ahlener Straße musste in Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Leerfeldweg umgeleitet.

Nun sucht die Polizei den Fahrer des silbernen BMW der 3er Reihe. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

