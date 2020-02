Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kellerbrand

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 19. Februar 2020 wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Kellerbrand am Caldenhofer Weg alarmiert. Gegen 10.35 Uhr bemerkten Bewohner Rauch in dem Mehrfamilienhaus und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen der Brandermittler ergaben, dass ein technischer Defekt an einer Kühl- und Gefrierkombination Auslöser des Feuers war. Es entstand ein Schaden von rund 50000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde der Caldenhofer Weg für eine Stunde gesperrt.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell