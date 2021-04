Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verstoß gegen die Coronaverordnung: Feier mit 16 Teilnehmern in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 24.04.2021, gegen 16:30 Uhr, teilten Verkehrsteilnehmer der Polizei Brake eine Gartenparty mit größerer Personenanzahl an einer privaten Wohnanschrift in der Klaus-Müller-Straße mit. Die vor Ort angetroffenen Personen gaben gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass es sich um eine familiäre Trauerfeier handeln würde, da ein Familienmitglied vor einigen Wochen an Corona verstorben sei. Insgesamt wurden 16 Personen aus verschiedenen Haushalten, worunter sich auch auswärtiger Besuch befand, größtenteils im Garten des Hauses, angetroffen. Einige Personen befanden sich zudem während der Kontrolle in dem Wohnhaus. Für die Zusammenkunft gab es weder eine Anmeldung als Trauerfeier beim Landkreis Wesermarsch, noch gab es ein Hygienekonzept für das Zusammentreffen. Zudem wurde durch mehrere Personen gegen die Regeln über das Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung sowie das Abstandsgebot verstoßen. Es handelte sich somit um eine unerlaubte Zusammenkunft im Sinne der aktuell gültigen Corona-Verordnung. Die Feierlichkeit wurde aufgelöst und es wurde gegen alle Teilnehmer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

