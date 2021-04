Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Wildeshausen - zwei leichtverletzte Personen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 23.04.2021, 17:45 Uhr, kam es in Wildeshausen auf der Kreuzung Ahlhorner Straße/Visbeker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Wildeshausen befuhr die Visbeker Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Ahlhorner Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 41-jährigen Fahrer eines VW Passat aus Wildeshausen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich beide Fahrzeugführer leicht verletzten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 04431-941115 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.

