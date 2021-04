Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham, Bahnhofstraße Höhe Poststraße: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 23.04.2021, gegen 13.22 Uhr, fuhr eine 57jährige Nordenhamerin mit ihrem Pkw vom rechtsseitigen Parkstreifen auf die Bahnhofstraße ein. Dabei kommt es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw einer 18jährigen Nordenhamerin, die mit ihrem Fahrzeug die Bahnhof- straße in Richtung Bahnhof befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell