Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub im Dortmunder Westen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0346

Nach einem Raub am Montag (29.3.) gegen 19.30 Uhr in der Lippmannstraße sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 24-Jähriger aus Gladbeck nach Dortmund gekommen, um dort eine junge Frau zu treffen. Beide hatten sich über eine Partnerbörse im Internet kennengelernt und sich für diesen Abend an der Bushaltestelle in der Bothestraße verabredet.

Gemeinsam mit der vermeintlichen Dortmunderin ging der 24-Jährige spazieren, bevor in der Lippmannstraße ein Mann auf ihn zulief. Der Täter sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht, zog ihm die Geldbörse aus der Hosentasche und rannte in Richtung Westen davon. Seine Begleiterin flüchtete kurz danach ebenfalls in diese Richtung. Ob die beiden die Tat gemeinsam geplant hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mann aus Gladbeck beschrieb sie wie folgt:

1. männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, komplett schwarz gekleidet, Mund-Nasen-Schutz

2. weiblich, "Jacky" (im Internet angegeben), etwa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, längere zum Zopf gebundene Haare, auffällig stark geschminkt, bekleidet mit grüner Jacke und grauer Hose

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell