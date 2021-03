Polizei Dortmund

POL-DO: Mercedes-Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0344

Nach einem Verkehrsunfall (22.3.2021) auf der Klönnestraße in Dortmund flüchtete ein unbekannter Mann mit seinem grauen Mercedes. Ermittlungen führten nicht auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Um 14.04 Uhr hielt ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda auf der Klönnestraße an, um nach links in die Hallesche Straße abzubiegen. Der Mercedes-Fahrer fuhr auf den Skoda auf.

Der 65-Jährige stieg aus und sprach den Mercedes-Fahrer an. Der jedoch setzte zurück, wendete und fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen, die den 70 bis 75 Jahre (graue Haare) alten Mann mit einem Unfallschaden im Frontbereich des grauen Mercedes kennen.

Den Sachschaden am Skoda schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Dortmund unter 0231/132 3321.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell