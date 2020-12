Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

JeverJever (ots)

Am Montag, 30.11.2020, gg. 17.25 Uhr, kam es bei Starkregen zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Adolf-Ahlers-Straße Ecke Bahnhofstraße in Jever. Ein 17-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades mit seiner 15-jährigen Mitfahrerin befuhr die Adolf-Ahlers-Straße in Richtung Einmündung zur Bahnhofstraße. Aufgrund des Regens bzw. des Bremsvorgangs stürzte das Kleinkraftrad beim Anfahren an der Einmündung und prallte auf der Bahnhofstraße gegen einen von links querenden Sprinter. Infolge des Sturzes verletzte sich die Mitfahrerin des Motorrollers leicht.Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

