Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zwei Menschen bei Auseinandersetzung mit Machete verletzt

Burscheid (ots)

In der Nacht zu Samstag (20.02.) gegen 01:33 Uhr ist es in der Garage eines Hauses am Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz in Hilgen zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei junge Menschen mit einer Machete verletzt wurden.

Eine 19-jährige Burscheiderin feierte zusammen mit einem 24-jährigen Bekannten aus Wuppertal in ihrer Garage, als plötzlich ein junger Mann in den Partyraum kam und von der Frau die Zahlung ausstehender Schulden forderte. Als der anwesende Bekannte sich einmischen wollte, attackierte der Täter den Wuppertaler mit einer Machete und fügte diesem schwere Hiebverletzungen im Bereich des Gesichtes zu.

Die Frau versuchte im Handgemenge, dem Täter die Machete zu entreißen, erlitt dabei jedoch selbst diverse Schnittverletzungen an den Händen.

Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Verletzten wurden vom alarmierten Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 24-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er umgehend operiert werden musste. Die Polizei suchte in der Nacht mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber zunächst vergeblich nach dem Täter.

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten im Verlauf des Tages zum Täter, einem 19-jährigen Leverkusener, der am Abend des 20.02. schließlich im Stadtteil Schlebusch vorläufig festgenommen wurde. Er ist bei der Auseinandersetzung am besagten Abend ebenfalls verletzt worden und räumte die Tat ein.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Da er aktuell ohne festen Wohnsitz ist, kam er aufgrund einer richterlichen Anordnung in Untersuchungshaft. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell