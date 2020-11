Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Zeugenaufruf

Heimbach / NaheHeimbach / Nahe (ots)

Am 10.11.2020, gegen 16:00 Uhr wurde auf dem Feldweg zwischen dem Steiberichen Hof bei Heimbach / Nahe und der K 60 ein weißer Ford Transit Courier, mit der Aufschrift BUCHBINDER, durch einen Verkehrsunfall erheblich an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug wurde an der Örtlichkeit geparkt und war unbesetzt. An dem Mietfahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, dass der Unfall durch einen weißen Pickup verursacht wurde. Sachdienliche Hinweise bitte unter 06783/9910 an die PI Baumholder.

