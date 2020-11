Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Kupferabdeckung

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Zwischen dem 13.11.2020, 17:00 Uhr und dem 14.11.2020, 09:00 Uhr kam es in der Hauptstraße (Bereich zwischen Emil-Kirschmann-Brücke und Polizeidienststelle) in Idar-Oberstein zu einem weiteren Diebstahl von Kupferteilen. Hier vorliegend wurden mehrere Kupferabdeckungen einer Mauer durch bislang unbekannte Täter aus der Verankerung gerissen.

Der Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich.

Bereits am Vortag kam es zu einem Diebstahl von einem Kupferkessel in der Wasenstraße in Idar-Oberstein. Es besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.

