Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto fährt in geparkten Mercedes - Fahrer augenscheinlich betrunken

Bünde (ots)

(jd) Sonntag (13.6.) schreckten Anwohner des Elsemühlenwegs gegen 4.15 Uhr aus dem Schlaf auf, da sie einen lauten Knall hörten. Was sie auf der Straße sahen, waren zwei beschädigte Autos: Ein 23-jähriger Bünder fuhr mit seinem Ford in Richtung Mindener Straße und auf Höhe der Hausnummer 112 fuhr er in einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Nach dem starken Aufprall kam der Ford ein paar Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 23-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug eigenständig verlassen. Jedoch stellten die hinzugekommenen Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Beamten brachten den Mann zur Bünder Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell