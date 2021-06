Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand eines Stallgebäudes, 26 Tiere sterben

Vlotho (ots)

(fl) Am Sonntagmittag geriet am Alten Schulweg in Vlotho-Exter ein Stallgebäude in Brand. Das Gebäude brannte nahezu vollständig nieder und stürzte teilweise ein. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Insgesamt 26 Mastbullen verendeten durch das Feuer oder mussten im Nachhinein durch das Veterinäramt von ihren Leiden erlöst werden. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell