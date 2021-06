Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeugen - Unbekannt entwenden Katalysatoren

Herford/Vlotho (ots)

(jd) Ein 54-jährgier Mann aus Bad Oeynhausen wollte am Mittwoch (9.6.) gegen 13.00 Uhr seinen VW Golf auf einem Parkplatz an der Detmolder Straße starten. Dabei stellte er jedoch auffallend laute Motorengeräusche fest und begab sich zu einer Kfz-Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass der Katalysator aus dem VW ausgebaut wurde. Der Bad Oeynhauser hatte sein Fahrzeug zuvor am Montag auf dem Pendlerparkplatz nahe der Autobahn A2 abgestellt. Zwei ähnliche Vorfälle ereigneten sich in Herford: Im Kiefernweg stellte zunächst eine 53-jährige Herforderin am Donnerstag (10.5.) fest, dass der Katalysator ihres VW Polos fehlte. Ein paar Stunden später erstattete auch ein 28-jähriger Anwohner an der gleichen Straße Anzeige, da Unbekannte offenbar den Katalysator seines Volvos entwendet haben. Beide hatten ihre Fahrzeuge am Vortag an der Straße abgestellt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

