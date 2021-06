Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Unfallbeteiligter oder Zeugen gesucht

Enger (ots)

(jd) Ein Verkehrsunfall, an dem zwei Pedelec-Fahrer beteiligt waren, beschäftigt momentan das Verkehrskommissariat der Polizei Herford: Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch vergangener Woche (2.6.) auf der Wertherstraße. Ein 56-jähriger Mann aus Vlotho fuhr, um etwa 21.20 Uhr, mit seinem S-Pedelec auf der Wertherstraße in Richtung Herforder Straße. Auf dem dortigen Fußweg fuhr rechts neben ihm ein weiterer Pedelec-Fahrer. Dieser verließ plötzlich den Gehweg etwa auf Höhe der Wertherstraße 1, um die Straße zu überqueren. Dafür fuhr er unmittelbar vor dem Vlothoer auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 56-jährige sein S-Pedelec abrupt ab. Aufgrund des starken Bremsvorgangs stürzte dieser daraufhin von seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der bisher unbekannte Pedelec-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Vlothoer wurde nach einer Erstversorgung durch die Besetzung eines Rettungswagen und einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der am Unfall beteiligte, bisher unbekannte Pedelec-Fahrer, oder Zeugen, die Angaben zu dem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann, der 170 bis 175cm groß ist, machen können, werden gebeten sich unter 05221/8880 zu melden.

