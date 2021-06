Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin touchiert - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Eine Löhnerin fuhr gestern (8.6.) gegen 12.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Lübbecker Straße in Richtung Obernbeck. Beidseitig befindet sich an der Lübbecker Straße ein Gehweg, der für Fahrradfahrer freigegeben ist. Nachdem die Löhnerin zunächst den Seitenstreifen nutze, beabsichtigte sie etwa auf Höhe der Einmündung Brinkstraße für die weitere Fahrt den Gehweg zu nutzen. Als sie einen leichten Bogen fuhr, um im stumpfen Winkel die dortige Kante hochzufahren, touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug ihr Fahrrad. Durch die Berührung an ihrem Hinterrad stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs setze seine Fahrt fort. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Herford, den Unfallbeteiligten oder mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell