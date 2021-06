Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartenmöbel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine 45-jährige Frau aus Hiddenhausen traute gestern Morgen (7.6.) ihren Augen nicht: Als sie um 5.30 Uhr aufstand, waren ihre Gartenmöbel weg. Der oder die unbekannten Täter haben in der Nacht den Garten an der Meisterstraße betreten und augenscheinlich das Mobiliar abtransportiert: Ein massiver Tisch, mehrere Korbstühle und Hocker, ein Sonnenschirm sowie ein Grill und eine Truhe samt darin aufbewahrter Polster fehlten. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt rund 3550 Euro. Der oder die bisher Unbekannten haben die Gegenstände mutmaßlich über die Grundstückszufahrt zur Straße getragen und von dort aus abtransportiert. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Meisterstraße am Montag zwischen 0.30 und 5.30 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

