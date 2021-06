Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto überschlägt sich und landet im Feld - Fahrer verletzt sich leicht

Spenge (ots)

(jd) Ein 19-Jähriger aus Bünde fuhr am Samstag (5.6.) gegen 23.45 Uhr mit seinem BMW auf der Bünder Straße. Etwa auf Höhe der Torfstraße befindet sich eine Rechtskurve, die der Mann zunächst passierte. Kurz danach verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet von der Fahrbahn ab und fuhr in den dort angrenzenden Straßengraben. Der BMW überschlug sich und kam etwa zehn Meter von der Fahrbahn entfernt in einem Feld zum Stehen. Der leichtverletzte Fahrer wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der BMW war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell