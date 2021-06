Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Zusammenstoß beim Abbiegen

Spenge (ots)

(jd) Am Freitag (4.6.) fuhr eine 21-jährige Frau aus Spenge mit ihrem Renault auf der Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung St.Annener-Straße. Auf Höhe der Straße Industriezentrum beabsichtigte die Frau nach links abzubiegen. Zunächst hielt sie an und ließ ein ihr entgegenkommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug in die Straße Industriezentrum abbiegen. Dann beschleunigte die Frau ihr Fahrzeug, um ebenfalls abzubiegen. Ihr kam jedoch unmittelbar hinter dem anderen Fahrzeug ein VW Caddy entgegen, der geradeaus fahren wollte. Der 55-jährige Mann aus Melle versuchte noch, sein Auto abzubremsen. Er konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault gegen eine Mauer geschleudert. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro. Die 21-Jährige und der 55-Jährge verletzten sich leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Neuenkirchener Straße gesperrt.

