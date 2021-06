Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw gegen Roller

Bünde (ots)

(sud) Am Mittwoch, den 02.06.2021 um 11:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bünde an der Kreuzung Osnabrücker Straße/ Sachsenstraße. Ein 56jähriger Pkw-Fahrer aus Löhne bog an der Kreuzung nach links auf die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Levisonstraße ab. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 62jährigen Rollerfahrerin aus Bünde, die die Osnabrücker Straße in Richtung Wilhelmstraße überqueren wollte. Die Rollerfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit einem RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2200 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell