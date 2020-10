Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Mülltonne in Brand gesetzt- Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-KreisBrühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, gegen 21:30 Uhr, eine Restmülltonne an einer Schule in der Ormessonstraße in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand bereits durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonne brannte dabei vollständig aus, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Nummer 0621/83397-0 telefonisch Kontakt aufzunehmen.

