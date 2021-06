Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin schwer verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall am Montag (31.5.) verletzte sich eine 28-jährige Frau aus Porta Westfalica schwer. Die Frau fuhr gegen 15.45 Uhr mit ihrem Toyota auf der Rintelner Straße aus Vlotho kommend in Fahrtrichtung Möllbergen. Plötzlich kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und versuchte noch, ihr Auto gegenzulenken und abzubremsen. Dies misslang jedoch und nach rund 40 Metern geriet der Pkw komplett von der Fahrbahn ab und fuhr über einen abgesenkten Radweg. Das Auto überschlug sich und durchbrach einen Schutzzaun, ehe es in dem Gleisbett der dort verlaufenden Bahnschienen zum Stehen kam. Das umsichtige Handeln und die schnelle Hilfe von Zeugen, die sich im Auto hinter der Frau befunden haben, haben sich positiv ausgewirkt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die 28-Jährige, die sich bei dem Unfall schwer verletzte, in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt 7000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rintelner Straße in komplett gesperrt.

